Сборная России обыграла сборную Мальты в стартовом матче отбора ЧМ-2022

Анастасия Иванова

Капитан Артем Дзюба открыл счет на 23-й минуте матча группы H на мальтийском национальном стадионе Та’Кали.

Бразильский уроженец Марио Фернандес вывел сборную России со счетом 2: 0 на 35-й минуте. Вышедший на замену Александр Соболев добавил еще один мяч на последних минутах матча.

Мальтийский игрок Джозеф Мбонг сократил преимущество сборной России на 56-й минуте, обыграв вратаря Антона Шунина ударом под перекладину.

Россия, принимающая чемпионат мира по футболу 2018 года, в субботу встретится со Словенией, а Мальта сыграет со Словакией.

Если они пройдут квалификацию на чемпионат мира 2022 года в Катаре, Россия будет соревноваться без своего флага и гимна.

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