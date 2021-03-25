Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы Семенченко и Шевченко

СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы Семенченко и Шевченко


Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании», в состав которой входило более 150 человек, а организаторам и выступили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ.

Они, а также еще как минимум 13 граждан Украины, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях, сообщили в пресс-центре СБУ.

В рамках расследования сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

В ходе обысков были изъяты в т. ч. почти 5500 патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, две автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, а также боеприпасы и устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы Семенченко и Шевченко

Сам Евгений Шевченко в =AZUJe9DUTyrVjK8CF259kz6vel5LCXm5kugAIJn4k9l3Ne9OjAnk7w4RxKpwULYIRsoYWBP1XmH9Ezfa_EozorE_AgPZj-WqknT0SHfOdSO-f-C4-rHC5sxwOxBYsO6EGEUh38SmfTw8xZPPyK5t4p6S&__tn__=%2CO%2CP-R]Facebook подтвердил проведение у него следственных действий, отметив, что сотрудники спецслужбы искали у него российские контрабандные товары военного назначения, однако ничего не обнаружили и не изъяли.

«Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра — увидимся», — написал агент НАБУ, уточнив, что дело, в рамках расследования которого проводился обыск, касается событий 2018 года.

Тогда он вместе с ветеранами действительно планировал создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане.

Напомним, ранее «тайный агент НАБУ» Евгений Шевченко сам обвинил в государственной измене главу Офиса президента Андрея Ермака, который, по его словам, сорвал «длительную и тщательно спланированную операцию контрразведки СБУ» по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера».

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками
Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками
Россия продемонстрирует на МАКС-2021 первый в мире электросамолет
Россия продемонстрирует на МАКС-2021 первый в мире электросамолет
Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах Москвы
Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах
"Была готова надуть в штаны": Лера Кудрявцева раскрыла, что с ней случилось в реанимации
"Была готова надуть в штаны": Лера Кудрявцева раскрыла, что с ней
СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы Семенченко и Шевченко
СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы
Саша Черно похоронила маму
Саша Черно похоронила маму
Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы «Холостяка»: звезды в соцсетях
Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы
Джиган порадовал Оксану Самойлову шикарной иномаркой за 35 миллионов — видео
Джиган порадовал Оксану Самойлову шикарной иномаркой за 35 миллионов
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
ЕС и США договорились координировать усилия против России
ЕС и США договорились координировать усилия против России
В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус
В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на

Топ на сегодня

МИД: Россия и Китай переходят от обороны к контратаке в отношениях с США
МИД: Россия и Китай переходят от обороны к контратаке в отношениях с
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет

Еще по теме

Семенченко: Порошенко и Путин – два сапога пара
Семен Семенченко готовится сорвать голосование ВР по Донбассу
Подполковник СБУ задержан по подозрению в работе на Россию
В Киеве при обыске центра по отмыванию денег изъяли арсенал оружия