Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро

Алексей Вольцев

Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной стоимостью в 1,5-2 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1.

Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века.

"Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.

Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".

Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.

Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-