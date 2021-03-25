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Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро

Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара оценочной стоимостью в 1,5-2 миллиона евро, сообщает радиостанция Europe 1.

Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века.

"Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.


Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".


Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.

Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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