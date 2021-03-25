Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Картина "Философ за чтением" была найдена в гостиной семьи из Марна во время инвентаризации наследства. "Забытое" произведение, вероятно, находилось в квартире около века.
"Что меня поразило, так это свет, этот мягкий свет в стиле Фрагонара, очень красивая картина XVIII века", - рассказал аукционист Антуан Пёти.
Он отметил, что возможные сомнения об авторстве снимает подпись на обратной стороне - написанное курсивом "Фрагонар".
Другой эксперт по художественному искусству Стефан Пинта также заявил, что нет никаких сомнений в подлинности работы.
Картина "Философ за чтением" была написана в 70-е годы XVIII века и является апогеем творчества Фрагонара. Она будет выставлена на торги в городе Эперне 26 июня. -0-