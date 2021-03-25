Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра

Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра

Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министраРэйчел ЛевинФото: Reuters

Сенат США утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Отмечается, что Левин стала первым трансгендером в США на таком высоком посту. О том, что президент США Джо Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левин, сообщалось еще в январе. До того как получить предложение о высоком посте, Левин возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания по назначению губернатора-демократа и руководила борьбой с пандемией коронавируса в этом штате.

Рейчел Левин в прошлом идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей. Однако в 2011 году она сменила пол, а еще через два года развелась.

В ноябре первого в истории трансгендера избрали в Сенат США. Законодателем в штате Делавэр стала Сара Макбрайд.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту

Топ на сегодня

Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Выплаты на детей получит новая категория москвичей

Еще по теме

В Минздрав США Байден предложил пожилую лесбиянку -педиатра
Бехати Принслу и Адам Левин впервые стали родителями
Сенат США назначил нового посла США в России
37-летний лидер Maroon 5 Адам Левин впервые стал отцом