Сенат США утвердил женщину-трансгендера на должность замглавы Минздрава

Алексей Вольцев

Сенат США утвердил женщину-трансгендера Рэйчел Левин в качестве помощника секретаря по вопросам здравоохранения в Министерстве здравоохранения и социальных служб. Информацию передает агентство РИА Новости.

Источник сообщил, что Рэйчел Левин утвердили на место помощника секретаря Минздрава. Кандидатуру Левин поддержали 52 сенаторов, 48 из голосовавших высказались против.

Примечательно, что это первый случай в Америке, когда трансгендерная личность занимает высокий пост.

С момента начала своего президентства Джо Байден приступил к реализации политики, целью которой стало продвижение прав сексуальных меньшинств и лиц с нетрадиционной гендерной идентификацией. Так, американский лидер утвердил на пост министра транспорта США открытого гея и своего бывшего соперника по праймериз Пита Буттиджича. В феврале вице-президент Камала Харрис принимала присягу у Буттиджича.

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