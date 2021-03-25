Сенат США впервые в истории утвердил трансгендера помощником министра здравоохранения

Алексей Вольцев

Впервые высокий пост в Соединённых Штатах Америки заняла женщина-трансгендер. Об этом сообщают “РИА Новости”.Рейчел Левин назначили помощником министра здравоохранения. При этом за неё проголосовало большинство, что говорит о растущей в США толерантности к представителям сексуальных меньшинств. Известно, что в прошлом Рейчел была мужчиной. В 2011 году она сменила пол на женский, после чего спустя два года развелась с супругой. У Левин двое детей, рождённых в браке.В конце января сообщалось, что Джо Байден разрешил трансгендерам проходить службу в армии.

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