Сеул оценили роль России в урегулировании на Корейском полуострове

Алексей Вольцев

Южная Корея надеется на конструктивную роль России в урегулировании на Корейском полуострове, высоко оценивает переложения Москвы по денуклеаризации региона, заявил в четверг министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён.

"Мы высоко ценим активное участие России в корейской инициативе по сотрудничеству. Корейская сторона высоко оценивает ряд предложений правительства России по установлению прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также неизменную поддержку в укреплении межкорейских отношений и мирного процесса на Корейском полуострове. Мы выразили надежду на конструктивную роль России в этом вопросе и в дальнейшем", - сказал министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.