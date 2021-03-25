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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону ЯпонииАрхивное фотоФото: KCNA / REUTERS

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Об этом сообщает Reuters.

По утверждению японских военных, ракета не угрожает безопасности страны и не должна упасть в ее эксклюзивной экономической зоне. Тем не менее береговая охрана Японии издала специальное предупреждение для рыболовецких судов в Японском море.

15 января профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп заявил, что баллистическая ракета «Пуккыксон-5с», ранее продемонстрированная властями Северной Кореи на параде как «мощнейшее в мире оружие», — скорее всего, просто макет: настоящее оружие не стали бы показывать из соображений секретности. По мнению эксперта, даже предыдущая модель, «Пуккыксон-4», еще ни разу не летала, а позапрошлую, «Пуккыксон-3», запускали только с погруженной баржи, хотя предполагается, что эта серия ракет предназначена для пуска с подводных лодок.

В августе 2020 года в США был представлен военный доклад, в котором утверждалось, что на вооружении Северной Кореи находится до 60 ядерных бомб и 5 тысяч тонн химического оружия. Кроме того, аналитики оценили мощности Пхеньяна по производству новых боеголовок по 5-6 штук в год.

В мире

По материалам: lenta.ru
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