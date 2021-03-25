Школа находится в ситуации постоянного обновления

Алексей Вольцев

Победитель конкурса «Учитель будущего», заместитель директора гимназии № 12 г. Липецка Алексей Волков считает, что командные педагогические конкурсы стимулируют коллективы школ к постоянному развитию.

«В «сольных» конкурсах, таких как «Учитель года», мы транслируем свои сильные стороны, свои достижения и открытия, а в таких проектах, как «Учитель будущего», есть возможность работать в сотрудничестве с коллегами. Принято считать, что коллектив педагогов, работающих в школе, это и есть школьная команда. Это люди, выполняющие миссию организации, разделяющие общие ценности, подходы к образованию. Но это идеальная модель, которая очень часто бывает недостижима. Нередко в жизни любой школы возникают те или иные задачи, проблемы, проекты, под которые необходимо делать точечную «сборку» команды (проведение конференции, внедрение новой образовательной технологии, организация работы по профессиональному самоопределению учащихся и др.)», – сообщил он.

При этом, уточнил эксперт, число задач определяет число локальных команд: важно понимать, что никто не в состоянии быть лучшим во всем.

«Нет смысла собирать в одну команду коллег с одинаковым набором личностных качеств, профессиональных компетенций: члены одной команды должны быть разными. В чем-то один может превосходить другого, но у другого почти всегда в каких-то вопросах будет не хватать компетенций. Команда создается из разных людей, чтобы минимизировать ошибки при принятии решений», – считает Алексей Волков.

Он отметил также, что школа находится сегодня в ситуации постоянного обновления, приходят новые учителя, и важно, чтобы среда, в которую они попали, была развивающей.

«Они не просто со стороны увидят, какие тренды в образовании существуют и какие векторы развития будут актуальными, а сами станут частью команды. Все это будет транслировать позитив и успех, то есть делать лучше и школу, и весь социум», – подчеркнул он.