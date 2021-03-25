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Шойгу отменил приказы Сердюкова

Шойгу отменил приказы СердюковаСергей ШойгуФото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в приказе говорится об отмене приказа от 30 мая 2009 года «О внесении изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 года №181».

Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам. В начале мая того же года общественность получила доступ к обновленным данным о потерях СССР в войне — спор об этом вопросе велся с 1945 года. В 1946-м Иосиф Сталин заявил о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения, затем эта цифра постоянно возрастала.

В 2007 году бывший начальник Военно-мемориального центра Александр Кирилин сообщил, что, согласно уточненным данным, число погибших военнослужащих в Великой Отечественной войне составило 8 860 400.

Сердюков был министром обороны с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года. Во главе Минобороны он инициировал реформу вооруженных сил, разделенную на три этапа. Первый включал в себя сокращение численности в армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий — в обновлении вооружения и техники.

Россия

По материалам: lenta.ru
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