Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Анастасия Иванова

Власти Швеции возобновят использование препарата компании AstraZeneca со следующей недели, но только для вакцинации от коронавируса людей старше 65 лет, сообщает местная газета Local со ссылкой на шведское агентство общественного здравоохранения.

Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить 16 марта вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями о побочных эффектах.

"Вакцина окажет чрезвычайно хороший эффект на пожилых людей, многие из которых ежедневно заболевают COVID-19 ... В то же время мы не наблюдаем риска возникновения этих редких и серьезных побочных эффектов у пожилых людей", - заявил глава шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон, которого цитирует газета.

По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, вакцинация пожилых препаратом AstraZeneca запланирована на начало недели, "настолько быстро, насколько регионы смогут начать".