Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить 16 марта вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями о побочных эффектах.
"Вакцина окажет чрезвычайно хороший эффект на пожилых людей, многие из которых ежедневно заболевают COVID-19 ... В то же время мы не наблюдаем риска возникновения этих редких и серьезных побочных эффектов у пожилых людей", - заявил глава шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон, которого цитирует газета.
По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, вакцинация пожилых препаратом AstraZeneca запланирована на начало недели, "настолько быстро, насколько регионы смогут начать".