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Снявшая убийство из-за родительского чата россиянка заявила об угрозах расправы

Снявшая убийство из-за родительского чата россиянка заявила об угрозах расправыАрсен МелконянФото: пресс-служба Волгоградского областного суда

Свидетельница, которая сняла на видео убийство в офисе Сбербанка в Волгограде после ссоры в родительском чате, заявила об угрозе расправой со стороны обвиняемого. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Светлана Кондратьева находилась вместе с убитым риелтором Романом Гребенюком в офисе банка во время нападения и снимала все происходящее на видео. В ходе судебного заседания обвиняемый в убийстве Арсен Мелконян высказал угрозы свидетельнице.

«Арсен сказал: "Ты будешь следующей, готовься. Ожидание смерти хуже, чем сама смерть". Он произнес это достаточно громко», — передала слова Мелконяна Кондратьева. Она отметила, что угрозы расслышали конвойные, но никак не отреагировали.

Очередное заседание суда прошло 23 марта. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть, обвиняют 31-летнего Арсена Мелконяна, его 33-летнюю сестру Анну и ее 32-летнего супруга Армана Смбатяна. Однако они свою вину не признают. Мелконян полагает, что вся информация в СМИ о конфликте сфальсифицирована. Он также считает себя виновным лишь в том, что ударил Гребенюка.

Драка из-за ссоры в родительском чате произошла 23 октября 2020 года. Один из конфликтующих подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Пострадавший умер, не приходя в сознание. Конфликт произошел на почве выбора даты проведения теста для школьников.

Россия

По материалам: lenta.ru
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