Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить

Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить

Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить
. Обеспечению равных условий трудоустройства граждан Белоруссии и России на территории РФ будет способствовать перевод уведомлений работодателями органов МВД РФ о приеме на работу иностранца в электронный формат, считают депутаты Парламентского Собрания.

Как сообщает пресс-служба союзного парламента, вопрос об упрощении процедуры уведомления о приеме на работу и об увольнении иностранных граждан, предусмотренной законом 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое прошло в четверг в Витебске.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От этого моя дыра в груди зарастет»
Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День открытых дверей
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37 детских школах искусств в 2021 году
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

Союзные депутаты разработают план модельного законотворчества
Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным примет участие в Парламентском собрании Союза Беларуси и России
Законодательство Союзного государства будут совершенствовать для обеспечения равных прав граждан
В Госдуме завершилась 51-я сессия парламентского собрания Союзного государства