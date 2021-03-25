Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить

Алексей Вольцев

. Обеспечению равных условий трудоустройства граждан Белоруссии и России на территории РФ будет способствовать перевод уведомлений работодателями органов МВД РФ о приеме на работу иностранца в электронный формат, считают депутаты Парламентского Собрания.

Как сообщает пресс-служба союзного парламента, вопрос об упрощении процедуры уведомления о приеме на работу и об увольнении иностранных граждан, предусмотренной законом 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое прошло в четверг в Витебске.