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Сообщника Тимы Белорусских в деле о наркотиках арестовали

Сообщника Тимы Белорусских в деле о наркотиках арестовалиТима БелорусскихФото: телеграм-канал «Mash»

Сообщника певца Тимы Белорусских в деле о наркотиках арестовали и отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным белорусской прокуратуры, друзья приобретали гашиш в даркнете. Их задержали, когда они употребляли его в одном из игровых клубов Минска. Артист признал свою вину, его отпустили под залог.

Стало известно, что при обыске у исполнителя и его знакомого также нашли 0,0375 грамм амфетамина. Теперь обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

О том, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша, стало известно 29 января. Тогда сообщалось, что вещество нашли у певца дома. При этом в Следственном комитете Белоруссии по Минску заявили, что артиста задержали в игровом клубе 6 января. Там пояснили, что при себе у него было 0,4 грамма гашиша. Сам артист отрицал эту информацию.

Позже стало известно, что он пообещал прекратить высказываться в поддержку местных протестов в обмен на условный срок и снижение размера изъятого. Также утверждалось, что артист был помещен под домашний арест. Это подтвердила его представительница.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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