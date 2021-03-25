Сообщника Тимы Белорусских в деле о наркотиках арестовали

Вадим Карасев

Тима БелорусскихФото: телеграм-канал «Mash»

Сообщника певца Тимы Белорусских в деле о наркотиках арестовали и отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным белорусской прокуратуры, друзья приобретали гашиш в даркнете. Их задержали, когда они употребляли его в одном из игровых клубов Минска. Артист признал свою вину, его отпустили под залог.

Стало известно, что при обыске у исполнителя и его знакомого также нашли 0,0375 грамм амфетамина. Теперь обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

О том, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша, стало известно 29 января. Тогда сообщалось, что вещество нашли у певца дома. При этом в Следственном комитете Белоруссии по Минску заявили, что артиста задержали в игровом клубе 6 января. Там пояснили, что при себе у него было 0,4 грамма гашиша. Сам артист отрицал эту информацию.

Позже стало известно, что он пообещал прекратить высказываться в поддержку местных протестов в обмен на условный срок и снижение размера изъятого. Также утверждалось, что артист был помещен под домашний арест. Это подтвердила его представительница.