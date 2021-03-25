Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создан новый тест на коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2, использующий мазок кожи

Научным специалистам впервые удалось разработать новый тест для выявления коронавируса, являющийся намного быстрее и эффективнее всех существующих сейчас. Он, как стало известно, основан на мазке кожи. Ученым из Университета Суррея удалось недавно создать принципиально новый тест на коронавирусную инфекцию. Данный тест может в будущем помочь существенно упростить проведение диагностики подобного заболевания.

Стоит отметить, что его наличие в организме патогена будет выявляться с помощью самого обычного мазка кожи. Исследователи провели научную работу для того, чтобы затем проверить вообще возможность подобного выявления коронавирусной инфекции. Эксперты для этого взяли такие мазки у шестидесяти семи человек. В результате они собрали у людей образцы кожного сала, после чего измерили в них текущий уровень липидов.

Данный анализ в итоге помог обнаружить сразу тридцать случаев заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты подчеркнули тот факт, что неинвазивный тест делается существенно быстрее всех имеющихся сейчас исследований. Кроме того, данный тест вскоре значительно упростит жизнь многих медицинских специалистов. Также эксперты поведали и о том, что образцы кожного сала можно будет довольно легко перевозить, чтобы затем проводить свои исследования в лабораторных условиях.

Сообщение Создан новый тест на коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2, использующий мазок кожи появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Израильские военные случайно опубликовали в Сети расположение секретных баз
Израильские военные случайно опубликовали в Сети расположение
В США создали рюкзак-поводырь для слабовидящих
В США создали рюкзак-поводырь для слабовидящих
Британия назвала официальную причину смерти внука Назарбаева в Лондоне
Британия назвала официальную причину смерти внука Назарбаева в Лондоне
Дело о «ЧВК Семенченко»: суд отказался взять подозреваемых под стражу
Дело о «ЧВК Семенченко»: суд отказался взять подозреваемых под стражу
В Роспотребнадзоре оценили опасность новых мутаций коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили опасность новых мутаций коронавируса
Путина удивила фотография Баскова в детском театре
Путина удивила фотография Баскова в детском театре
Вертолет МЧС упал в Калининградской области во время учебного полета
Вертолет МЧС упал в Калининградской области во время учебного полета
Жена Мамаева решила сделать подтяжку ягодиц после заявления о разводе
Жена Мамаева решила сделать подтяжку ягодиц после заявления о разводе
Миронов презентовал предвыборный проект "Справедливый наблюдатель"
Миронов презентовал предвыборный проект "Справедливый наблюдатель"
Директор ассоциации "НОМ" Алена Булгакова рассказала о масштабной программе подготовки независимых наблюдателей
Директор ассоциации "НОМ" Алена Булгакова рассказала о масштабной
BTS вспомнили о своих старых фанатах: «40-летние пережили столько всего»
BTS вспомнили о своих старых фанатах: «40-летние пережили столько
Криминальное прошлое Чонгука: за что избивал своих одноклассников?
Криминальное прошлое Чонгука: за что избивал своих одноклассников?

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
В Минздраве оценили влияние вакцины от коронавируса на онкобольных
В Минздраве оценили влияние вакцины от коронавируса на онкобольных
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи

Еще по теме

Ученые разработали новый тест для выявления 8 видов рака
Россия продолжит содействие другим странам в борьбе с COVID-19
В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
В России зарегистрированы тест-системы для выявления разных штаммов коронавируса