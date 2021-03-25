Создан новый тест на коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2, использующий мазок кожи

Лидия Мартынова

Научным специалистам впервые удалось разработать новый тест для выявления коронавируса, являющийся намного быстрее и эффективнее всех существующих сейчас. Он, как стало известно, основан на мазке кожи. Ученым из Университета Суррея удалось недавно создать принципиально новый тест на коронавирусную инфекцию. Данный тест может в будущем помочь существенно упростить проведение диагностики подобного заболевания.

Стоит отметить, что его наличие в организме патогена будет выявляться с помощью самого обычного мазка кожи. Исследователи провели научную работу для того, чтобы затем проверить вообще возможность подобного выявления коронавирусной инфекции. Эксперты для этого взяли такие мазки у шестидесяти семи человек. В результате они собрали у людей образцы кожного сала, после чего измерили в них текущий уровень липидов.

Данный анализ в итоге помог обнаружить сразу тридцать случаев заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты подчеркнули тот факт, что неинвазивный тест делается существенно быстрее всех имеющихся сейчас исследований. Кроме того, данный тест вскоре значительно упростит жизнь многих медицинских специалистов. Также эксперты поведали и о том, что образцы кожного сала можно будет довольно легко перевозить, чтобы затем проводить свои исследования в лабораторных условиях.

Сообщение Создан новый тест на коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2, использующий мазок кожи появились сначала на Информационное агентство "SM News".