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США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда

США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
США, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов - до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5 процента. Таким образом, наша страна стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции традиционно одного из крупнейших поставщиков Саудовскую Аравию.

Экономика

По материалам: ria.ru
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