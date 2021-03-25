США побили 10-летний рекорд по импорту российской нефти

Вадим Карасев

Соединенные Штаты Америки побили свой десятилетний рекорд по импорту нефти и ее продуктов из России. По итогам 2020 года среднесуточные поставки составляли 538 тысяч баррелей.

По данным управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, этот показатель был выше лишь в 2011 году – тогда каждый день в Америку в среднем уходило 0,624 млн баррелей. Предположительно цифра выросла на фоне сокращения поставок из Саудовской Аравии, переориентирующей свой экспорт на Азию. Также американцы перестали закупать сырье в Венесуэле.

Несмотря на обновление рекорда, Россия не стала главным поставщиком нефти и ее производных в Штаты и даже не заняла второе место. Она уступила Канаде и Мексике, закупки США в этих странах составляли 4,1 млн баррелей и 0,75 млн баррелей в сутки соответственно.

Как сообщал NEWSTES, накануне в Сирии пожаловались на несанкционированный вывоз американцами 300 цистерн с нефтью за сутки.