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США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии

Как сообщает портал lenta.ru, бомбардировщики B-1B Lancer с истребителями 5-го поколения F-35 Lightning II готовят к войне с РФ. Таким мнением поделились эксперты журнала The National Interest.

Издание напомнило о том, что ВВС США проводят тренировки в коллаборации с Королевскими ВВС Норвегии. При этом эта новость комментируется следующим образом: «Россия не посмеет напасть на Норвегию». Кроме того, авторами статьи отмечается, что ежегодные расходы Норвегии на армию в 23 млн. человек составляют 7 млрд. долларов.

Стоит отметить, что совсем недавно издание рассказывало об участии стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-2 Spirit ВВС США в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании. По мнению издания, это одни из вероятных локаций, где могут появиться ВС РФ.

Сообщение США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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