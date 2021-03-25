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Стал известен возможный срок снятия ограничений на массовые мероприятия в Москве

Стал известен возможный срок снятия ограничений на массовые мероприятия в МосквеФото: Владимир Песня / РИА Новости

Мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая. Об этом возможном сроке стало известно РБК от источников.

В частности, шествие «Бессмертного полка» планируется провести в обычном формате, рассказали три близких к администрации президента России источника. При этом один из собеседников подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься ближе к делу в зависимости от ситуации с коронавирусом. Как рассказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева, организаторы готовятся к очному шествию, однако оно не исключает и онлайн-формата.

Федеральный чиновник рассказал изданию, что объявит о снятии ограничений в третьей декаде апреля. Сделать это планируется к уличному фестивалю «Пасхальный дар», отметил источник, близкий к московской мэрии. Ожидается, что мероприятие пройдет с массовыми гуляниями.

При этом еще один источник выразил мнение, что говорить о точной дате отмены ограничений на массовые мероприятия пока что рано. «Ориентируемся на середину апреля», — сообщил он, подчеркнув, что эта дата связана только с динамикой санитарно-эпидемиологической обстановки.

10 марта о дальнейшем снятии коронавирусных ограничений в столице рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти отказались от большинства ранее действовавших ограничительных мер еще в январе-феврале, а оставшиеся можно будет отменить уже весной этого года.

Россия

По материалам: lenta.ru
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