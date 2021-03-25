Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Стала известна точная причина смерти внука Назарбаева

Стала известна точная причина смерти внука Назарбаева

Стала известна точная причина смерти внука НазарбаеваАйсултан НазарбаевФото: @aisultann

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер в августе 2020 года в Лондоне по естественным причинам из-за наркозависимости. Точную причину смерти назвала коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс, передает РИА Новости со ссылкой на представителей семьи Назарбаевых в Великобритании.

«Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», — сказали собеседники агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что причины смерти 29-летнего Айсултана, который несколько лет боролся с наркотической зависимостью, не являются подозрительными.

В январе 2021-го Нурсултан Назарбаев, комментируя смерть внука, рассказал, что его лечили в Москве и Лондоне. «Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться», — поделился политик.

О смерти внука первого президента Казахстана стало известно 16 августа прошлого года. Айсултан был сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева, и ныне покойного Рахата Алиева.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От этого моя дыра в груди зарастет»
Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День открытых дверей
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37 детских школах искусств в 2021 году
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

Внук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне
В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева Айсултан
Дарига Назарбаева прокомментировала смерть сына
Назарбаев в пятый раз стал прадедушкой