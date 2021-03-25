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Стало известно, кто купил «Дом-2»

Стало известно, кто купил «Дом-2»

Несколько месяцев поклонники телешоу «Дом-2» не знали, что будет с телестройкой. Сначала ходили слухи, что проект выкупили разные телеканалы, а потом и вовсе продюсеры заявили, что шоу будет выходить только на YouTube. Сегодня же стала известна реальная судьба «Дом-2».


В середине декабря миллионам россиян сообщили, что «Дом-2» закрывается после 16 лет существования. Так, практически вся команда сидела несколько месяцев без работы. Если участники телестройки получали доход с рекламы в социальных сетях, то ребятам из съемочной группы приходилось подыскивать другой заработок. Кто-то пошел в таксисты, а кто-то работать курьером. Сегодня же эта проблема решена! «Стархит» узнал, где теперь обоснуются жаждущие найти вторую половинку.

«Уже в середине — конце апреля новые выпуски «ДОМа-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие», – рассказал «СтарХиту» источник. 

Однако на первое время в «Дом-2» позвали звездных участников. Потому что продюсеры уверены, что «зеленые» новички не принесут больших рейтингов для телеканала. Интересно сможет ли «ДОМ-2» вернуть былую популярность?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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