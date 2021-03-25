«Старая Дзюба»: в Сеть слили порно с Анастасией Волочковой

Анастасия Иванова

Анастасия Волочкова регулярно рассказывает о том, какая у нее активная сексуальная жизнь. Буквально недавно балерина рассталась со своим возлюбленным, которого скрывала больше года, а теперь обзавелась новым мужчиной. Его она, кстати, снова не демонстрирует публике, только подарки от него.

Но, кажется, один из ее возлюбленных решил нажиться на имени Волочковой и слил в Сеть порно со звездой, которое было снято в доме балерины. Это можно понять по интерьеру на фото. На снимках лицо Анастасии не видно, однако можно с уверенностью сказать, что это именно она из-за тату на спине.

Поклонники уже отреагировали на подобные новости. Фанаты пишут о том, что Волочкова – это «старая Дзюба». По словам пользователей, приятнее смотреть на Артема, который самоудовлетворяется, чем на Волочкову в возрасте, которая стоит в непонятной позе.

Напомним, что Анастасия Волочкова – королева хайпа. Совсем недавно она хвасталась, что у нее в день секс по четыре раза. Однако есть одна проблема – в последнее время публика не сильно верит в то, что у Анастасии есть хоть какая-то личная жизнь. Правда, слитое порно – доказательство, что все же что-то изредка бывает.