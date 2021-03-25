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Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко

Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд 118 сторонникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы ответственным за подавление "продемократического движения", заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.

"В знак солидарности с белорусским народом, празднующим Дзень Волi ("День воли" - ред.), Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки еще 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения", - написала Лийметс в Twitter.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что страна совместно с ЕС продолжит работу по освобождению задержанных, которых они считают политическими заключенными, сообщила пресс-служба литовского президента.

"Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель", - сказал Науседа.

В мире

По материалам: ria.ru
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