Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса

Анастасия Иванова

Суд Полтавы возобновил дело против Геннадия Кернеса и его охранников, закрытое в связи со смертью экс-мэра Харькова. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Судебное заседание назначено на 11:00 7 апреля 2021 года.

Напомним, дело касалось похищения и избиения участников харьковского Евромайдана в 2014 году. Помимо экс-мэра Харькова в уголовном производстве фигурируют двое его охранников — Виталий Блинник и Евгений Смицкий. Их обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийством двум харьковским евромайдановцам — Александру Кутянину и Алексею Ряполову.

В марте 2015 года Кернесу было объявлено о подозрении и перенесено рассмотрение дела в Киевский райсуд Полтавы.

В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство в отношении Кернеса и его охранников.

По апелляции потерпевшего Сергея Ряполова дело было возобновлено. Обвинительный акт был направлен на новое судебное рассмотрение.

В декабре 2020 в связи со смертью Геннадия Кернеса, дело в отношении него закрыли. В отношении других обвиняемых судья продолжит рассмотрение дела.