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Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо

Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
Пресненский суд Москвы отказался изменить залог на заочный арест, а также экстрадировать из Франции племянника Тельмана Исмаилова Заура Мардасова - главного обвиняемого по делу о похищении певца Авраама Руссо, рассказал РИА Новости в среду адвокат потерпевшего Александр Костанянц.

"Судья отказала следователю в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с залога на арест и экстрадировать отказалась, дело выделила в отдельное производство. Все, нет его в деле теперь", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Мардасов находится во Франции и объясняет свою невозможность присутствовать в суде пандемией. При этом, по словам адвоката, что "рейсы "Аэрофлота" летают регулярно".

Авраам Руссо прилетел из Нью-Йорка, чтобы дать показания в ходе процессе. Накануне в суде он пояснил обстоятельства дела: в частности, со слов адвоката, артист рассказал, что "Тельман Исмаилов хотел, чтоб он стал его рабом, чтобы отдавал ему деньги от концертов".
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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