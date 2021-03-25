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Сумишевский показал, как проходят будни Мирошки без мамы: «Теперь остался только папа»

Сумишевский показал, как проходят будни Мирошки без мамы: «Теперь остался только папа»

Со дня смерти супруги Ярослава Сумишевского прошло уже достаточно много времени. Пожалуй, последний месяц стал самым эмоциональным в жизни мужчины за последние несколько лет, несмотря на его активную сценическую деятельность. Сердце Натальи остановилось 6 февраля. Об этом артист лично заявлял на страничке в Instagram. После знаменитости пришлось научиться жить заново: Ярослав откровенно говорил о том, что жена сильно помогала ему (как по хозяйству, так и в работе). Он даже не знал, каких размеров нужно покупать одежду себе и маленькому сыну Мирошке, потому что Наташа всегда заботилась обо всём лично, позволяя любимому мужу посвящать больше времени работе.


Несколько часов назад мужчина опубликовал фото ребёнка, который с удовольствием ест сваренную папой уху и с улыбкой говорит о том, что «это даже вкуснее, чем борщ». «Теперь остался только папа(((«, «Ярослав теперь и за папу и за маму… Как же страшно», «И когда же ему теперь все успевать?»— с печалью комментировали публикацию зрители stories. Стоит отметить, что Ярослав действительно сильно изменился после трагедии. Публику восхищает умение мужчины сохранять самообладание, оставаться любящим отцом и прекрасным артистом в такой сложный жизненный период.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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