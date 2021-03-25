Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От этого моя дыра в груди зарастет»

Алексей Вольцев

Анна Заворотнюк, наследница знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже около двух лет не показывается на публике из-за серьезного заболевания, вновь решила высказать свое недовольство относительно сплетен, возникающих вокруг её семьи. Нужно признать, что дочка артистки позволяет себе негативные комментарии довольно редко, но периодически испытывает нужду высказаться и умерить пыл слишком любопытных пользователей сети, которые, проверяя недостоверные источники СМИ, докучают и без того обеспокоенной девушке вопросами о болезни «прекрасной няни» в директе Instagram.

«Они, не имея никакой информации, просто выдумывают целые статьи с кричащими названиями, скандалы, интриги», — эмоционально подчеркнула она. Кажется, именно усталость и вечное преследование прессы натолкнули Заворотнюк младшую на мысль о переезде. Она призналась, что ищет себя в путешествиях по миру с 17 лет и никак не может понять, какой именно райский уголок сможет залечить ее душевные раны. Нетизены предполагают, что Аня не сможет покинуть Москву из-за необходимости помогать матери, но знаменитая наследница не теряет надежды когда-нибудь забыть о постоянном внимании окружающих и обо всех навалившихся невзгодах.

«В последнее время меня невозможно тянет перебраться куда-то где тепло, где есть море или океан. Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет», — откровенно выразилась дочь Анастасии Заворотнюк.

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