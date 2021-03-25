Таро-прогноз на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Таро-прогноз на второй месяц весны поможет Знакам Зодиака выстроить планы таким образом, чтобы воплотить в жизнь смелые мечты и не оступиться в шаге от успеха. Своевременные рекомендации старших Арканов упростят жизнь и помогут избежать проблем.

Расклады карт на апрель 2021 года помогут Знакам Зодиака узнать о том, что им приготовила судьба. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не торопиться с анализом выпавших раскладов, чтобы точно понять предостережения и не оступиться, выбирая путь к счастливой жизни.

Овен





Начало апреля у Овнов пройдет под эгидой карты «Маг». Аркан символизирует настойчивость и решительность, необходимые для завершения текущих дел. Овнам для успеха важно найти баланс между сознанием и подсознанием, используя и доводы разума, и интуицию, чтобы не ошибиться.

В середине месяца по карте «Иерофант» Овны смогут обрести новых друзей, а также обзавестись полезными деловыми связями. Аркан сулит успех, если Овны будут внимательны и не станут жертвовать драгоценным временем в угоду сиюминутным прихотям.

По карте «Правосудие» в конце апреля Овны получат награду или порицание — все будет зависеть от действий в недавнем прошлом. Честность и порядочность будут гарантом новых успехов, а попытки сжульничать приведут к неприятностям.

Телец





Аркан «Мир» сулит Тельцам отличное начало апреля. По этой карте ситуация проясняется, появляется возможность обрести покой и уверенность, избавиться от всего устаревшего и расчистить путь к новым успехам.

По карте «Луна» Тельцы могут стать жертвами слухов и домыслов, которые будут причинять большие неудобства. Совет карты — не верить всему, что говорят, а самостоятельно проверять достоверность слов, чтобы не зайти в тупик.

«Маг» в раскладе сулит резкий старт и перспективные возможности. Тельцы смогут выйти на новый уровень как в делах, так и в личной жизни, если прислушаются к себе и пойдут тем путем, который приведет к личному счастью.

Близнецы





Карта «Правосудие» открывает апрель и призывает Близнецов к порядку. По этому Аркану успех не заставит себя ждать, если действовать честно, не пытаться срезать путь или схитрить, позабыв о чести и достоинстве.

«Колесница» в раскладе — карта активных действий. Аркан указывает Близнецам на то, что у них есть необходимые знания и умения для достижения поставленной цели — остается лишь сделать шаг в счастливое будущее.

Аркан «Дурак» призывает к бдительности. Близнецы в конце апреля могут расслабиться, видя, что дела идут в гору, однако такое поведение может привести к непоправимым ошибкам. Совет карты — не одурачить себя и не зайти в тупик из-за халатности.

Рак





Аркан «Мир» говорит о том, что Раки смогут победить свои слабости и достичь абсолютной гармонии. По этой карте апрель начнется с обретения счастья, завершения трудностей и начала нового пути, наполненного позитивными событиями.

Карта «Солнце» сулит Ракам достижение очередной цели и достойное вознаграждение за труды. Аркан говорит о времени, когда каждый день приносит радость, появляются силы для новых успехов и движения вперед.

По карте «Императрица» Раки смогут завершить апрель на позитивной ноте. Карта говорит о возможности положиться на судьбу и дать событиям произойти. Отсутствие спешки позволит прийти к долгожданному результату в срок.

Лев





Апрель начнется с карты «Суд», которая сообщает Львам о завершении периода трудностей или застоя. Аркан сулит освобождение и долгожданный прорыв, когда можно смело приниматься за дела.

«Повешенный» в раскладе — карта, призывающая Львов не отчаиваться, если какое-то из дел не продвигается дальше. В этой ситуации лучше всего переключиться на другое занятие, чтобы не терять времени даром.

По карте «Верховная жрица» Львам пригодится умение выжидать и не торопиться с выводами. Позитивный Аркан говорит об успехах, но в том случае, если Львы откажутся от рискованных дел и не пойдут на поводу постороннего мнения.

Дева





Аркан «Умеренность» для Дев — карта, призывающая ко всему относиться спокойно и хладнокровно. Путь, выбранный Девами, приведет к успеху, если не горячиться и не совершать опрометчивых поступков.

«Отшельник» в раскладе — карта, указывающая на вынужденную изоляцию. По этому Аркану Девы смогут выбрать время для размышлений и отдыха, чтобы восполнить запас энергии и набраться сил для решительных действий.

Аркан «Маг» призывает Дев взять инициативу в свои руки, чтобы достичь новых успехов. По этой карте важно найти баланс между чувствами и разумом, чтобы не ошибиться и не стать заложниками своей недальновидности.

Весы





Карта «Сила» открывает апрель, и по ней Весы могут смело воплощать в жизнь свои мечты. По этой карте важно сохранять оптимистичный настрой и пускать энергию в мирное русло, чтобы достичь результатов вовремя.

По карте «Верховная жрица» Весам нельзя спешить. Аркан призывает выжидать и довериться внутреннему голосу. Интуиция подскажет, когда нужно сделать решительный шаг, чтобы обрести счастье.

Аркан «Отшельник» говорит о необходимости взять паузу, чтобы еще раз скорректировать планы и понять, что же на самом деле нужно сделать, чтобы обрести счастье. В конце апреля у Весов появится возможность найти ответы на волнующие вопросы и завершить месяц удачно.

Скорпион





Карта «Сила» призывает Скорпионов начать апрель с решительных действий. По этой карте успех не заставит себя ждать, если не сворачивать с выбранного пути и преодолевать временные преграды.

Аркан «Башня» призывает Скорпионов попрощаться со старыми привычками. По этому Аркану в жизнь придут позитивные перемены, если быть к ним готовыми и смело смотреть в будущее.

По карте «Умеренность» дела будут продвигаться довольно медленно, и Скорпионам потребуется выдержка, чтобы не совершить опрометчивых поступков. Положившись на судьбу, получится справиться с любыми трудностями.

Стрелец





Аркан «Луна» указывает на неуверенность и страхи, которые мешают Стрельцам привлекать в жизнь позитивные перемены. Совет карты — бороться за свое благополучие и без сомнений смотреть в глаза опасности. На проверку многие из опасений окажутся беспочвенными.

Карта «Иерофант» призывает Стрельцов найти в себе силы, чтобы отказаться от праздного досуга и заняться действительно важными делами. В середине месяца будет идеальное время для того, чтобы достичь поставленных целей.

В конце месяца у Стрельцов будет возможность освободиться от навязанных стереотипов. Карта «Маг» говорит о том, что принятие самостоятельных решений и выбор своего пути приведут к головокружительным успехам.

Козерог





По карте «Солнце» Козероги смогут начать апрель с отдыха, чтобы набраться сил, или же воплотить в жизнь смелые планы, на которые раньше не хватало решительности. Карта говорит о времени, когда любые препятствия будут по плечу и в жизни не будет происходить ничего дурного.

Аркан «Маг» призывает Козерогов перестать мыслить стереотипами и идти путем большинства. В середине апреля появится возможность найти свой путь, который не только принесет удовольствие, но и приведет к новому уровню жизни.

«Сила» в раскладе — карта, призывающая Козерогов решиться на важные перемены в жизни. Аркан говорит о том, что Козероги смогут преодолеть любые препятствия, если не побоятся ответственности и новшеств.

Водолей





Аркан «Колесо фортуны» предвещает перемены. Водолеи должны быть готовы к тому, что жизнь сделает крутой вираж. В такой ситуации важно не оступиться, поэтому стоит оставить все как есть и дать событиям произойти, чтобы позже взять бразды правления в свои руки.

По карте «Мир» ситуация проясняется, и Водолеи смогут увидеть перспективу. Аркан сулит спокойное время, когда неприятности уходят, и в жизни наступает светлая полоса, полная приятных перемен и новостей.

«Башня» в раскладе — карта, указывающая на необходимость попрощаться со стереотипами. Водолеям в конце апреля предстоит отказаться от устаревших планов и идей, чтобы в жизнь пришли позитивные перемены.

Рыбы





«Император» в раскладе на начало апреля призывает Рыб взять ответственность в свои руки и не тушеваться. По этой карте есть возможность завоевать авторитет и привлечь успех, если трудиться и поступать честно.

Аркан «Мир» говорит о том, что Рыбы смогут переступить полосу неудач и привлечь в жизнь нужные перемены, а также исполнить заветные желания. Важно лишь настроиться на волну успеха и не позволять никому вмешиваться в планы.

По карте «Башня» Рыбам важно избавиться от всего, что мешает развитию. Это могут быть и вредные привычки, и устаревшие планы, и стереотипное мышление. Раздвинув рамки, Рыбы смогут достичь новых успехов.