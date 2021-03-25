Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Таро-прогноз на апрель 2021 года

Таро-прогноз на апрель 2021 года

Таро-прогноз на второй месяц весны поможет Знакам Зодиака выстроить планы таким образом, чтобы воплотить в жизнь смелые мечты и не оступиться в шаге от успеха. Своевременные рекомендации старших Арканов упростят жизнь и помогут избежать проблем.


Расклады карт на апрель 2021 года помогут Знакам Зодиака узнать о том, что им приготовила судьба. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не торопиться с анализом выпавших раскладов, чтобы точно понять предостережения и не оступиться, выбирая путь к счастливой жизни.

Овен


Начало апреля у Овнов пройдет под эгидой карты «Маг». Аркан символизирует настойчивость и решительность, необходимые для завершения текущих дел. Овнам для успеха важно найти баланс между сознанием и подсознанием, используя и доводы разума, и интуицию, чтобы не ошибиться.

В середине месяца по карте «Иерофант» Овны смогут обрести новых друзей, а также обзавестись полезными деловыми связями. Аркан сулит успех, если Овны будут внимательны и не станут жертвовать драгоценным временем в угоду сиюминутным прихотям.


По карте «Правосудие» в конце апреля Овны получат награду или порицание — все будет зависеть от действий в недавнем прошлом. Честность и порядочность будут гарантом новых успехов, а попытки сжульничать приведут к неприятностям.

Телец


Аркан «Мир» сулит Тельцам отличное начало апреля. По этой карте ситуация проясняется, появляется возможность обрести покой и уверенность, избавиться от всего устаревшего и расчистить путь к новым успехам.

По карте «Луна» Тельцы могут стать жертвами слухов и домыслов, которые будут причинять большие неудобства. Совет карты — не верить всему, что говорят, а самостоятельно проверять достоверность слов, чтобы не зайти в тупик.

«Маг» в раскладе сулит резкий старт и перспективные возможности. Тельцы смогут выйти на новый уровень как в делах, так и в личной жизни, если прислушаются к себе и пойдут тем путем, который приведет к личному счастью.


Близнецы


Карта «Правосудие» открывает апрель и призывает Близнецов к порядку. По этому Аркану успех не заставит себя ждать, если действовать честно, не пытаться срезать путь или схитрить, позабыв о чести и достоинстве.

«Колесница» в раскладе — карта активных действий. Аркан указывает Близнецам на то, что у них есть необходимые знания и умения для достижения поставленной цели — остается лишь сделать шаг в счастливое будущее.

Аркан «Дурак» призывает к бдительности. Близнецы в конце апреля могут расслабиться, видя, что дела идут в гору, однако такое поведение может привести к непоправимым ошибкам. Совет карты — не одурачить себя и не зайти в тупик из-за халатности.

Рак


Аркан «Мир» говорит о том, что Раки смогут победить свои слабости и достичь абсолютной гармонии. По этой карте апрель начнется с обретения счастья, завершения трудностей и начала нового пути, наполненного позитивными событиями.

Карта «Солнце» сулит Ракам достижение очередной цели и достойное вознаграждение за труды. Аркан говорит о времени, когда каждый день приносит радость, появляются силы для новых успехов и движения вперед.


По карте «Императрица» Раки смогут завершить апрель на позитивной ноте. Карта говорит о возможности положиться на судьбу и дать событиям произойти. Отсутствие спешки позволит прийти к долгожданному результату в срок.

Лев


Апрель начнется с карты «Суд», которая сообщает Львам о завершении периода трудностей или застоя. Аркан сулит освобождение и долгожданный прорыв, когда можно смело приниматься за дела.

«Повешенный» в раскладе — карта, призывающая Львов не отчаиваться, если какое-то из дел не продвигается дальше. В этой ситуации лучше всего переключиться на другое занятие, чтобы не терять времени даром.

По карте «Верховная жрица» Львам пригодится умение выжидать и не торопиться с выводами. Позитивный Аркан говорит об успехах, но в том случае, если Львы откажутся от рискованных дел и не пойдут на поводу постороннего мнения.

Дева


Аркан «Умеренность» для Дев — карта, призывающая ко всему относиться спокойно и хладнокровно. Путь, выбранный Девами, приведет к успеху, если не горячиться и не совершать опрометчивых поступков.


«Отшельник» в раскладе — карта, указывающая на вынужденную изоляцию. По этому Аркану Девы смогут выбрать время для размышлений и отдыха, чтобы восполнить запас энергии и набраться сил для решительных действий.

Аркан «Маг» призывает Дев взять инициативу в свои руки, чтобы достичь новых успехов. По этой карте важно найти баланс между чувствами и разумом, чтобы не ошибиться и не стать заложниками своей недальновидности.

Весы


Карта «Сила» открывает апрель, и по ней Весы могут смело воплощать в жизнь свои мечты. По этой карте важно сохранять оптимистичный настрой и пускать энергию в мирное русло, чтобы достичь результатов вовремя.

По карте «Верховная жрица» Весам нельзя спешить. Аркан призывает выжидать и довериться внутреннему голосу. Интуиция подскажет, когда нужно сделать решительный шаг, чтобы обрести счастье.

Аркан «Отшельник» говорит о необходимости взять паузу, чтобы еще раз скорректировать планы и понять, что же на самом деле нужно сделать, чтобы обрести счастье. В конце апреля у Весов появится возможность найти ответы на волнующие вопросы и завершить месяц удачно.

Скорпион



Карта «Сила» призывает Скорпионов начать апрель с решительных действий. По этой карте успех не заставит себя ждать, если не сворачивать с выбранного пути и преодолевать временные преграды.

Аркан «Башня» призывает Скорпионов попрощаться со старыми привычками. По этому Аркану в жизнь придут позитивные перемены, если быть к ним готовыми и смело смотреть в будущее.

По карте «Умеренность» дела будут продвигаться довольно медленно, и Скорпионам потребуется выдержка, чтобы не совершить опрометчивых поступков. Положившись на судьбу, получится справиться с любыми трудностями.

Стрелец


Аркан «Луна» указывает на неуверенность и страхи, которые мешают Стрельцам привлекать в жизнь позитивные перемены. Совет карты — бороться за свое благополучие и без сомнений смотреть в глаза опасности. На проверку многие из опасений окажутся беспочвенными.

Карта «Иерофант» призывает Стрельцов найти в себе силы, чтобы отказаться от праздного досуга и заняться действительно важными делами. В середине месяца будет идеальное время для того, чтобы достичь поставленных целей.

В конце месяца у Стрельцов будет возможность освободиться от навязанных стереотипов. Карта «Маг» говорит о том, что принятие самостоятельных решений и выбор своего пути приведут к головокружительным успехам.

Козерог


По карте «Солнце» Козероги смогут начать апрель с отдыха, чтобы набраться сил, или же воплотить в жизнь смелые планы, на которые раньше не хватало решительности. Карта говорит о времени, когда любые препятствия будут по плечу и в жизни не будет происходить ничего дурного.

Аркан «Маг» призывает Козерогов перестать мыслить стереотипами и идти путем большинства. В середине апреля появится возможность найти свой путь, который не только принесет удовольствие, но и приведет к новому уровню жизни.

«Сила» в раскладе — карта, призывающая Козерогов решиться на важные перемены в жизни. Аркан говорит о том, что Козероги смогут преодолеть любые препятствия, если не побоятся ответственности и новшеств.

Водолей


Аркан «Колесо фортуны» предвещает перемены. Водолеи должны быть готовы к тому, что жизнь сделает крутой вираж. В такой ситуации важно не оступиться, поэтому стоит оставить все как есть и дать событиям произойти, чтобы позже взять бразды правления в свои руки.

По карте «Мир» ситуация проясняется, и Водолеи смогут увидеть перспективу. Аркан сулит спокойное время, когда неприятности уходят, и в жизни наступает светлая полоса, полная приятных перемен и новостей.

«Башня» в раскладе — карта, указывающая на необходимость попрощаться со стереотипами. Водолеям в конце апреля предстоит отказаться от устаревших планов и идей, чтобы в жизнь пришли позитивные перемены.

Рыбы


«Император» в раскладе на начало апреля призывает Рыб взять ответственность в свои руки и не тушеваться. По этой карте есть возможность завоевать авторитет и привлечь успех, если трудиться и поступать честно.

Аркан «Мир» говорит о том, что Рыбы смогут переступить полосу неудач и привлечь в жизнь нужные перемены, а также исполнить заветные желания. Важно лишь настроиться на волну успеха и не позволять никому вмешиваться в планы.

По карте «Башня» Рыбам важно избавиться от всего, что мешает развитию. Это могут быть и вредные привычки, и устаревшие планы, и стереотипное мышление. Раздвинув рамки, Рыбы смогут достичь новых успехов.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

С 2023 года машины Lada окончательно останутся без собственной платформы
С 2023 года машины Lada окончательно останутся без собственной
Россиянам вернут траты на спорт
Россиянам вернут траты на спорт
Власти собрались сдавать тайгу в аренду
Власти собрались сдавать тайгу в аренду
МВД предложило лишать свободы за рецидив пьяного вождения
МВД предложило лишать свободы за рецидив пьяного вождения
Россиянам назвали незаметные симптомы опасного расстройства психики
Россиянам назвали незаметные симптомы опасного расстройства психики
Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступлении
Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступлении
Дело о «Харьковских соглашениях»: Азарову сообщили о подозрении в госизмене
Дело о «Харьковских соглашениях»: Азарову сообщили о подозрении
Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Раскрыты три простых способа сократить риск возникновения рака
Раскрыты три простых способа сократить риск возникновения рака
США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда

Топ на сегодня

В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Применение одноразовых перчаток
Применение одноразовых перчаток
В Италии заявили о нужности российской вакцины
В Италии заявили о нужности российской вакцины

Еще по теме

Таро прогноз на апрель 2020 года
Таро-прогноз на февраль 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Таро-прогноз на июль 2020 года