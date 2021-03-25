Техосмотр по новым правилам ждет автомобилистов в РФ с 1 октября 2021

Алексей Вольцев

Как сообщает портал tdnu.ru, новые правила техосмотра появятся с 1 октября 2021 года. Правила должны были вступить ранее, однако были отложены из-за пандемии COVID-19.

Ключевым отличием техосмотра нового формата станет то, что диагностическую карту доступную в электронном виде, смогут редактировать только сертифицированные техники с сервисами. При этом им будет нужна своя электронная подпись.

Кроме того, ТО надо будет проходить реже: автомобили от 4 до 10 лет – один раз в 2 года, для ТС старше 10 лет – 1 раз в год. Автомобили такси будут подлежать ТО раз в 6 месяцев.

Диагностическая карта будет содержать фотографию и геолокацию машины до и после ТО. При этом геолокация должна будет совпадать с адресом СЦ. Такое правило введено для того, чтобы избежать поддельных диагностических карт. Количество пройденных ТО должно соотноситься с трафиком самой станции. При этом подозрительные компании, которые будут выдавать слишком много карт, могут получить штраф до 300 тыс. рублей. Если у водителя не будет диагностической карты или она – фальшивая, будет ждать штраф 2000 рублей с 1 марта 2022.

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