Телестройку будут показывать на канале «Ю»
Сегодня, 16:00 Вадим Карасев
Поклонники телестройки с нетерпением ждут, когда же начнется показ новых выпусков. Кастинг-менеджер проекта Надя Ермакова уже объявила, что кастинг подходит к концу, а в некоторых СМИ появилась информация, что выпуски появятся в эфирах уже к концу апреля. Только не на канале ТНТ, а на канале «Ю». Но зрители сомневаются, что «Ю» действительно выкупил права.Открытия телестройки ждут и ее поклонники, и критики. Ждать, по словам Нади Ермаковой, осталось недолго. Старичков все-таки привлекли в проект, якобы для того, чтобы они делали эфиры более интересными, и сейчас осталось всего два свободных места. По информации журнала «Стархит» права на проект выкупил канал «Ю», пишет newstes.ru.
Первые выпуски по информации СМИ появятся не раньше середины апреля, а, возможно, ближе к концу. Стоит ли верить тому, что проект сменит канал, если осталась работать вся старая команда, начиная от кастинг-менеджера Надежды Ермаковой и заканчивая администраторами. И даже участников взяли бывших, хотя раньше утверждали, что никаких возвратов героев не будет.
На ББ снова приглашают выпускников телестройки, и даже снимки экс-участников и ведущих со стенда редакторы программы не снимают. Недавно Андрей Черкасов был замечен в здании администрации ТНТ, куда он ходил обсудить условия работы. Скорее всего, он снова будет вести телестройку и вовсе не на канале «Ю».
«Какая разница на каком канале? Поскорее бы начинали», «Очень долго стартуют. Уже надоедает ждать», «ТНТ не отдаст свою программу)», - спорят зрители.
Тиктокеров выставили за ворота, контракты с ними расторгли, вместо них каналу понадобились новые герои. И даже провожали их также как экс-участников под звуки пожарной сирены. Настя Балтер уже поселилась в знакомом ей доме, может ли это означать, что ТНТ счел правильным оставить проект за собой, а сейчас просто привлекает внимание, чтобы немного оживить ожидание первых эфиров?
По материалам: life-dom2.su