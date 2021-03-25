Телестройку будут показывать на канале «Ю»

Вадим Карасев

Поклонники телестройки с нетерпением ждут, когда же начнется показ новых выпусков. Кастинг-менеджер проекта Надя Ермакова уже объявила, что кастинг подходит к концу, а в некоторых СМИ появилась информация, что выпуски появятся в эфирах уже к концу апреля. Только не на канале ТНТ, а на канале «Ю». Но зрители сомневаются, что «Ю» действительно выкупил права.

«Какая разница на каком канале? Поскорее бы начинали», «Очень долго стартуют. Уже надоедает ждать», «ТНТ не отдаст свою программу)», - спорят зрители.

Открытия телестройки ждут и ее поклонники, и критики. Ждать, по словам Нади Ермаковой, осталось недолго. Старичков все-таки привлекли в проект, якобы для того, чтобы они делали эфиры более интересными, и сейчас осталось всего два свободных места. По информации журнала «Стархит» права на проект выкупил канал «Ю», пишет newstes.ru.Первые выпуски по информации СМИ появятся не раньше середины апреля, а, возможно, ближе к концу. Стоит ли верить тому, что проект сменит канал, если осталась работать вся старая команда, начиная от кастинг-менеджера Надежды Ермаковой и заканчивая администраторами. И даже участников взяли бывших, хотя раньше утверждали, что никаких возвратов героев не будет.На ББ снова приглашают выпускников телестройки, и даже снимки экс-участников и ведущих со стенда редакторы программы не снимают. Недавно Андрей Черкасов был замечен в здании администрации ТНТ, куда он ходил обсудить условия работы. Скорее всего, он снова будет вести телестройку и вовсе не на канале «Ю».Тиктокеров выставили за ворота, контракты с ними расторгли, вместо них каналу понадобились новые герои. И даже провожали их также как экс-участников под звуки пожарной сирены. Настя Балтер уже поселилась в знакомом ей доме, может ли это означать, что ТНТ счел правильным оставить проект за собой, а сейчас просто привлекает внимание, чтобы немного оживить ожидание первых эфиров?