Терновой объявил об уходе из Black Star

Алексей Вольцев

28-летний исполнитель из Узбекистана Олег Терновой долгое время сотрудничал со звукозаписывающей компанией Black Star Inc. Жизнь молодого музыканта изменилась в тот момент, когда он стал победителем шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. На данный момент селебрити указан в списке артистов лейбла BlackStar, однако, сейчас стало известно, что парень решил прекратить сотрудничество с компанией. Напомним, что ранее ситуация обстояла совсем иначе: Терновой мечтал попасть в музыкальный бизнес Тимати, Курьянова и Чассема и даже принимал участие в кастинге “Молодая Кровь”, чтобы занять место под солнцем.

Во время трудных, но продуктивных дней, которые Терновой проводил на съемках ТНТ, он откровенно заявлял, что ему необходимо попасть в команду Юнусова. К слову, тогда Олег был известен под псевдонимом Terry. Отметим, одними из самых его успешных и популярных треков являются: «Домофон», «Зодиак», «ПопкорМ», «Бессонница», «Будущий бывший», «Космос», «Атомы», «Мне с тобою легко». Композиция «Домофон» смогла войти в «Топ 50 Apple Music 2018» и «Топ 100 социальной сети ВКонтакте».

О своих дальнейших планах Терновой пока умалчивает, однако, его верные фанаты уверены, что такое решение приведет только к лучшему и позволит Олегу развиваться на музыкальной арене индивидуально.

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