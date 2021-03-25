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Терновой объявил об уходе из Black Star

Терновой объявил об уходе из Black Star

28-летний исполнитель из Узбекистана Олег Терновой долгое время сотрудничал со звукозаписывающей компанией Black Star Inc. Жизнь молодого музыканта изменилась в тот момент, когда он стал победителем шоу  «ПЕСНИ» на ТНТ. На данный момент селебрити указан в списке артистов лейбла BlackStar, однако, сейчас стало известно, что парень решил прекратить сотрудничество с компанией. Напомним, что ранее ситуация обстояла совсем иначе: Терновой мечтал попасть в музыкальный бизнес Тимати, Курьянова и Чассема и даже принимал участие в кастинге “Молодая Кровь”, чтобы занять место под солнцем.


Во время трудных, но продуктивных дней, которые Терновой проводил на съемках ТНТ, он откровенно заявлял, что ему необходимо попасть в команду Юнусова. К слову, тогда Олег был известен под псевдонимом Terry. Отметим, одними из самых его успешных и популярных треков являются: «Домофон», «Зодиак», «ПопкорМ», «Бессонница», «Будущий бывший», «Космос», «Атомы», «Мне с тобою легко». Композиция «Домофон» смогла войти в «Топ 50 Apple Music 2018» и «Топ 100 социальной сети ВКонтакте».

О своих дальнейших планах Терновой пока умалчивает, однако, его верные фанаты уверены, что такое решение приведет только к лучшему и позволит Олегу развиваться на музыкальной арене индивидуально.

[media=https://www.instagram.com/p/B-rcvM8Fuh8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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