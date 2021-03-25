Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста в Белорусси

Алексей Вольцев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала жителей страны выйти на уличные акции протеста 25 марта. Заявление Тихановской опубликовано в ее Telegram-канале.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб считает, что провокаторы готовятся дестабилизировать обстановку в городе.

Милиция и иные службы намерены обеспечить порядок в Минске. Милиция призывает граждан белорусской столицы в это время воздержаться от участия в подобных акциях, и не поддаваться на призывы.

Ранее Мингорисполком отклонил заявку организаторов на проведение 25 марта акции белорусской оппозиции.

Оппозиция Белоруссии традиционно празднует “День воли” 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации.

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