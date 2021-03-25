Тима Белорусских признал вину в деле о наркотиках

Влада Некрасова

В конце января исполнитель хита «Мокрые кроссы» оказался в центре громкого скандала. Белорусские СМИ сообщали, что артист задержан с запрещенными препаратами, а также обвинен в их хранении. Звезда только смеялся над этой информацией, называя фейком. Однако сегодня выяснилось: певец признал свою вину.

Как сообщалось ранее, 22-летнего Тиму Белорусских задержали в одном из игровых клубов Минска с 0,4 граммов гашиша. Позже появлялись подробности, мол, кроме того, артист хранил в доме крупную партию запрещенных веществ, совершая покупки через скрытую сеть Интернета. В качестве доказательства появились снимки момента задержания музыканта, однако он упорно отрицал подобную информацию.

Сегодня же стало известно, Белорусских все-таки признал свою вину. Уточняется, что при обыске полицейские обнаружили у него еще и опасное психотропное вещество — амфетамин. Сотрудникам правоохранительных органов также удалось установить личность сообщника артиста. Сейчас он находится под стражей, а вот звезда пока отпущен под крупный залог. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Об инциденте также сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии. Ведомство уже направило в суд уголовное дело Тимы и его подельника. А ведь сам исполнитель хита «Мокрые кроссы» предпочитал только отшучиваться от новостей об опасных веществах.

«Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что делать это уже нереально. Потому что появилось много «диванных» комментаторов. В общем, ребята, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, — неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Ребятки, наркотики — это плохо», — отрицал музыкант домашний арест.

Напомним, что в начале года Белорусских объявил об уходе из лейбла Kaufman, с которым записал ряд своих главных хитов. Артист лишился доступа к прежним страницам в соцсетях и был вынужден создавать новые. Певец также жаловался, что его свежие композиции блокируются, поэтому он не может активно начать сольную карьеру.