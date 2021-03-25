Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Третья российская вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

Третья российская вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

Третья российская вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборотФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак», созданная в центре имени Чумакова, вышла в гражданский оборот и в ближайшие дни начнет поступать в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает «Интерфакс».

Производство препарата уже запущено. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил научный центр и лично дал старт упаковки первой партии ампул.

Препаратом на стадии тестирования на добровольцах привился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он объяснил свой выбор тем, что после этой прививки развивается более естественный иммунный ответ по сравнению с другими вакцинами.

«Ковивак» выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения и сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2. Центр имени Чумакова планирует выпускать до 10 миллионов доз в год.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Школа находится в ситуации постоянного обновления
Школа находится в ситуации постоянного обновления
Участники финала Олимпиады Кружкового движения НТИ разработали сервисы для автоматизации бизнес-процессов
Участники финала Олимпиады Кружкового движения НТИ разработали
В новосибирском Академгородке в 2022 году будет построена гимназия
В новосибирском Академгородке в 2022 году будет построена гимназия
Саша Черно озаботилась судьбой брата
Саша Черно озаботилась судьбой брата
Павел Бабич получил диплом о высшем образовании
Павел Бабич получил диплом о высшем образовании
Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР
В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР
Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Дело Тимы Белорусских передали в суд
Дело Тимы Белорусских передали в суд
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
Мать Тимура Файзутдинова настаивает на встрече с убившим ее сына хоккеистом
Мать Тимура Файзутдинова настаивает на встрече с убившим ее сына
Алефтина Евдокимова: «Кобзон плакал, когда делал мне предложение, ведь я была замужем»
Алефтина Евдокимова: «Кобзон плакал, когда делал мне предложение,

Топ на сегодня

"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении

Еще по теме

Привившийся вакциной «КовиВак» Онищенко объяснил свой выбор
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
Появились подробности о третьей зарегистрированной в России вакцине от COVID-19
В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса