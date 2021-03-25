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Турция назвала условие закупки российской вакцины от коронавируса

Турция назвала условие закупки российской вакцины от коронавирусаФото: Kalizhan Ospanov / Xinhua / Globallookpress.com

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о начале предварительных переговоров о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Министр назвал условие закупки российского препарата. «После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования», — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель допустила самостоятельные закупки Германией российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения. По мнению Меркель, Европа должна использовать любую вакцину, допущенную Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). «Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаки, что это произойдет, есть, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — добавила она.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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