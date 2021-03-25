У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым

Влада Некрасова

Фармацевтического магната арестовали по подозрению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области. Борис удивлен не только самими обвинениями, но и тем, что при обыске следователям зачем-то понадобились украшения его наследницы, преподнесенные Николаем Басковым.

Сейчас глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» находится в ИВС в очень тяжелом состоянии. У него скачет давление, перемещается трудом. Как признался Шпигель, он потерял сознание после того, как поднялся по лестнице на четвертый этаж изолятора.

«Я даже не знаю, что мне делать с компрессионными чулками: каждую ночь я должен их снимать, а утром снова надевать. Но сам я не могу наклониться и их надеть. А без них мне нельзя, потому что у меня тромбы. Я не жилец, это точно», — пессимистично подытожил он.

Здоровье бизнесмена подкосило внезапное уголовное преследование. На Новый год Шпигель подарил бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дорогие часы — следствие посчитало презент взяткой.

Это стало основанием для обыска в компании Шпигеля. «Во время обыска следователи изъяли у меня всю библиотеку. Я коллекционирую книги и часы. У меня собрание очень хороших старинных книг XVII–XIX и начала XX века. Я не понимаю, какое это отношение имеет к делу? Зачем изъяли? Меня больше всего беспокоит то, что следователи сложили их просто в ящики. Вы знаете, что раритетные издания нуждаются в определенной температуре и влажности. Так они хранились у меня. Я боюсь, теперь образцы испортятся», — возмущен бизнесмен.

Но большее удивление у миллионера вызвало то, что с обысками пришли и в квартиру его дочери.

«А еще провели обыск у моей дочки. У нее изъяли кольца и украшения. Но, послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это ее собственные, личные вещи. Она взрослый человек», — заключил Шпигель.

Напомним, Светлана и Николай поженились в январе 2001 года, через пять лет у них родился сын Бронислав. Брак продержался недолго, уже в 2007-м они развелись. Что привело к разладу — неизвестно. Поговаривали, что супругу яркого артиста сильно напрягали его частые гастроли.

Сейчас по поводу задержания бывшего тестя Басков от комментариев воздерживается. Однако у артиста может появиться возможность видеться с сыном, с которым ему запретила общаться не столько Светлана, сколько сам Шпигель-старший. Несмотря холодные отношения с родственниками, Николай держится в этом вопросе весьма тактично, избегая высказываний в сторону семьи экс-супруги.