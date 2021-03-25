У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым
Фармацевтического магната арестовали по подозрению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области. Борис удивлен не только самими обвинениями, но и тем, что при обыске следователям зачем-то понадобились украшения его наследницы, преподнесенные Николаем Басковым.
Сейчас глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» находится в ИВС в очень тяжелом состоянии. У него скачет давление, перемещается трудом. Как признался Шпигель, он потерял сознание после того, как поднялся по лестнице на четвертый этаж изолятора.
Здоровье бизнесмена подкосило внезапное уголовное преследование. На Новый год Шпигель подарил бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дорогие часы — следствие посчитало презент взяткой.
Это стало основанием для обыска в компании Шпигеля. «Во время обыска следователи изъяли у меня всю библиотеку. Я коллекционирую книги и часы. У меня собрание очень хороших старинных книг XVII–XIX и начала XX века. Я не понимаю, какое это отношение имеет к делу? Зачем изъяли? Меня больше всего беспокоит то, что следователи сложили их просто в ящики. Вы знаете, что раритетные издания нуждаются в определенной температуре и влажности. Так они хранились у меня. Я боюсь, теперь образцы испортятся», — возмущен бизнесмен.
Но большее удивление у миллионера вызвало то, что с обысками пришли и в квартиру его дочери.
Напомним, Светлана и Николай поженились в январе 2001 года, через пять лет у них родился сын Бронислав. Брак продержался недолго, уже в 2007-м они развелись. Что привело к разладу — неизвестно. Поговаривали, что супругу яркого артиста сильно напрягали его частые гастроли.
Сейчас по поводу задержания бывшего тестя Басков от комментариев воздерживается. Однако у артиста может появиться возможность видеться с сыном, с которым ему запретила общаться не столько Светлана, сколько сам Шпигель-старший. Несмотря холодные отношения с родственниками, Николай держится в этом вопросе весьма тактично, избегая высказываний в сторону семьи экс-супруги.