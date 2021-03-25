Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым

У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым

У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым

Фармацевтического магната арестовали по подозрению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области. Борис удивлен не только самими обвинениями, но и тем, что при обыске следователям зачем-то понадобились украшения его наследницы, преподнесенные Николаем Басковым.


Сейчас глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» находится в ИВС в очень тяжелом состоянии. У него скачет давление, перемещается трудом. Как признался Шпигель, он потерял сознание после того, как поднялся по лестнице на четвертый этаж изолятора. 

«Я даже не знаю, что мне делать с компрессионными чулками: каждую ночь я должен их снимать, а утром снова надевать. Но сам я не могу наклониться и их надеть. А без них мне нельзя, потому что у меня тромбы. Я не жилец, это точно», — пессимистично подытожил он.

Здоровье бизнесмена подкосило внезапное уголовное преследование. На Новый год Шпигель подарил бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дорогие часы — следствие посчитало презент взяткой. 

Это стало основанием для обыска в компании Шпигеля. «Во время обыска следователи изъяли у меня всю библиотеку. Я коллекционирую книги и часы. У меня собрание очень хороших старинных книг XVII–XIX и начала XX века. Я не понимаю, какое это отношение имеет к делу? Зачем изъяли? Меня больше всего беспокоит то, что следователи сложили их просто в ящики. Вы знаете, что раритетные издания нуждаются в определенной температуре и влажности. Так они хранились у меня. Я боюсь, теперь образцы испортятся», — возмущен бизнесмен.

Но большее удивление у миллионера вызвало то, что с обысками пришли и в квартиру его дочери. 

«А еще провели обыск у моей дочки. У нее изъяли кольца и украшения. Но, послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это ее собственные, личные вещи. Она взрослый человек», — заключил Шпигель.

Напомним, Светлана и Николай поженились в январе 2001 года, через пять лет у них родился сын Бронислав. Брак продержался недолго, уже в 2007-м они развелись. Что привело к разладу — неизвестно. Поговаривали, что супругу яркого артиста сильно напрягали его частые гастроли.

Сейчас по поводу задержания бывшего тестя Басков от комментариев воздерживается. Однако у артиста может появиться возможность видеться с сыном, с которым ему запретила общаться не столько Светлана, сколько сам Шпигель-старший. Несмотря холодные отношения с родственниками, Николай держится в этом вопросе весьма тактично, избегая высказываний в сторону семьи экс-супруги. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе США
Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе США
Сборная России обыграла сборную Мальты в стартовом матче отбора ЧМ-2022
Сборная России обыграла сборную Мальты в стартовом матче отбора
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации новых аккаунтов
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации новых
Японка Рика Кихира поделилась планами на произвольную программу на ЧМ-2021
Японка Рика Кихира поделилась планами на произвольную программу на
Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
В антисептиках обнаружили вызывающее рак вещество
В антисептиках обнаружили вызывающее рак вещество
Франции предсказали инфернальный месяц
Франции предсказали инфернальный месяц
Россия предостерегла Канаду от «языка санкций»
Россия предостерегла Канаду от «языка санкций»
Екатерина Кузнецова: «Развод с Прониным не прошел бесследно для меня»
Екатерина Кузнецова: «Развод с Прониным не прошел бесследно для меня»
«Я жила не очень хорошо»: звезда «Пацанок» Анна Горохова призналась, что съела своего пса
«Я жила не очень хорошо»: звезда «Пацанок» Анна Горохова призналась,
У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым
У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым

Топ на сегодня

В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Применение одноразовых перчаток
Применение одноразовых перчаток
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву

Еще по теме

При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу про онанизм
Бывшему тестю Николая Баскова несколько раз вызывали скорую в изолятор
Губернатор Пензенской области арестован на два месяца
Экс-продюсера Николая Баскова задержала полиция