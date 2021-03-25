У комаров планируют удалить гены, ответственные за желание пить кровь

Лидия Мартынова

Учёные из России и США решили избавить комаров от желания кусать людей. Сообщается, что конечная и самая важная цель – эффективная борьба с малярией.

Для исследования был собран геном комара, сообщает Медиапоток. Благодаря полученным данным удастся найти участки генов, которые отвечают за малярию. Есть надежда и отучить комаров пить человеческую кровь. Эксперимент направлен пока только на наиболее опасных, малярийных насекомых. А их в природе существует около 400 разновидностей. Причина малярии скрывается в паразите Plasmodium, который передаётся человеку при укусе.

Ранее стало известно, как комары, даже в кромешной темноте находят своих “жертв”. Благодаря рецепторам, они могут отыскать человека по исходящему от него теплу.

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