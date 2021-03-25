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Участники финала Олимпиады Кружкового движения НТИ разработали сервисы для автоматизации бизнес-процессов

Участники финала Олимпиады Кружкового движения НТИ разработали сервисы для автоматизации бизнес-процессов

Подведены итоги заключительного этапа профиля «Автоматизация бизнес-процессов» Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Профиль вошел в тройку самых популярных направлений олимпиады сезона 2020/21 учебного года.

Соревнования проходили по двум трекам: в школьном приняли участие более 4500 учащихся 8–11-х классов, в студенческом – более 700 учащихся вузов и колледжей. В финал вышли 186 человек: 50 школьных команд из 31 региона России, Беларуси и Казахстана и 44 студенческие команды.

Соревнования проходили в распределенном формате, участники могли работать над заданиями дома. Для желающих были организованы очные площадки в Москве, Калининграде и Новосибирске.

За три дня соревнований финалистам школьного трека нужно было создать сервис для автоматизации задач в области образования, который должен упростить работу всех, кто включен в процесс обучения: школьников, студентов, преподавателей, руководства.

Задание для студентов состояло в том, чтобы разработать информационную систему металлоснабжения с возможностями имитационного моделирования бизнес-процессов и оптимизации бизнес-показателей.

Среди призеров и победителей профиля в школьном треке – старшеклассники из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Волгоградской, Иркутской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской и Тульской областей, Республики Крым, Москвы и Санкт-Петербурга.

Победители и призеры школьного трека могут претендовать на 100 баллов ЕГЭ по информатике или математике: профиль «Автоматизация бизнес-процессов» включен в перечень РСОШ как олимпиада II уровня. Кроме этого, победители обоих треков получат денежные призы, которые смогут использовать в образовательных целях. Общий призовой фонд превышает 700 тысяч рублей.

Серия финалов для старшеклассников и студентов продлится до конца апреля. Заключительные этапы по 11 направлениям проходят в очном формате на площадках на базе вузов и образовательных центров во Владивостоке, Иркутске, Москве, Новосибирске, Тюмени, Парка науки и искусств «Сириус» в Сочи. Еще 17 профилей проходят в распределенном формате, который позволит школьникам не покидать своих населенных пунктов.

Следующий сезон Олимпиады КД НТИ стартует в сентябре 2021 года. Оставить предварительную заявку можно на сайте.

Общество

По материалам: edu.ru
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