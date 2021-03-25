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Ученые нашли способ вылечить депрессию без лекарств

Ученые нашли безопасный способ вылечить депрессию у людей с деменцией с помощью различных упражнения и терапии с привлечением других людей или животных. Об этом пишет Medikforum.


Согласно исследованию, препараты были столь же эффективные, как и простое проявление внимания и заботы для людей с депрессией в преклонном возрасте.

Таким образом обычная терапия или общение с людьми помогают побороть депрессию не хуже таблеток.

Массаж и терапия воспоминаниями также положительно влияет на снижение депрессивности, а также игры с домашними животными.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что депрессия может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Сообщение Ученые нашли способ вылечить депрессию без лекарств появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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