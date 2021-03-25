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Украденные чиновниками деньги захотели конфисковывать

Украденные чиновниками деньги захотели конфисковыватьФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Правительство захотело конфисковывать украденные чиновниками деньги. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму и опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Документ предполагает внедрение новой статьи под названием «Контроль за законностью получения денежных средств» в федеральный закон «О противодействии коррупции».

Предполагается, что банковские счета госслужащих, а также членов их семей, включая несовершеннолетних детей, будут проверяться прокуратурой. Если выяснится, что поступления на них превысят общий доход чиновника и его родственников за три года более, чем на 10 тысяч рублей, в суд поступит иск о принудительном изъятии этих средств в бюджет.

При этом законопроект не предполагает введения каких-либо новых видов проверок. Выявление нарушений будет происходить в рамках уже существующих процедур, в частности проверки достоверности и полноты сведений о доходах госслужащих.

Нынешний порядок предусматривает изъятие в пользу государства только земельные участки, объекты недвижимости, транспорт, ценные бумаги и наличные деньги, но не средства на банковских счетах неизвестного происхождения.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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