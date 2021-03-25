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Украина постреляла из "Смерчей" у границы с Крымом

Украина постреляла из "Смерчей" у границы с Крымом

Вооруженные силы Украины провели учения в Херсонской области, неподалеку от границы с Крымом. Помимо прочего, украинские военные стреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч".

В пресс-службе ВСУ уточнили, что было отработано несколько десятков учебно-боевых упражнений.

Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи [...], пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником. С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч".

Украина называет Крым временно оккупированной территорией и часто объявляет о намерении "вернуть" полуостров. На фоне подобных заявлений дипломаты ВСУ регулярно проводят маневры возле российского региона.

Как сообщал NEWSTES, ранее был подсчитан ущерб от водной блокады Крыма со стороны официального Киева.

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По материалам: uposters.ru
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