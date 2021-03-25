Украина постреляла из "Смерчей" у границы с Крымом
Сегодня, 08:40 Вадим Карасев
Вооруженные силы Украины провели учения в Херсонской области, неподалеку от границы с Крымом. Помимо прочего, украинские военные стреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч".
В пресс-службе ВСУ уточнили, что было отработано несколько десятков учебно-боевых упражнений.
Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи [...], пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником. С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч".
Украина называет Крым временно оккупированной территорией и часто объявляет о намерении "вернуть" полуостров. На фоне подобных заявлений дипломаты ВСУ регулярно проводят маневры возле российского региона.
Как сообщал NEWSTES, ранее был подсчитан ущерб от водной блокады Крыма со стороны официального Киева.
По материалам: uposters.ru