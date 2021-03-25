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Украина ввела санкции в отношении Костромского государственного университета

Указом украинского президента санкции введены на три года и несут за собой блокировку активов, полное ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц.

Как предполагают эксперты, несколько лет назад, Костромской ВУЗ, начал плодотворное сотрудничество с высшими учебными заведениями Донецка и Луганска, которые, по мнению украинских властей, являются временно оккупированными.

Ранее, несколько региональных активистов, уже попадали в базу украинского сайта, на котором публикуются данные граждан «нарушивших территориальную целостность Украины», за медийные мероприятия в Республике Крым.

Сообщение Украина ввела санкции в отношении Костромского государственного университета появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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