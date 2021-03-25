Украинский политик озвучил, что после захвата ВС Киев сделает с жителями Донбасса

Анастасия Иванова

Как сообщает портал riafan.ru, МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил при каких условиях в Донбассе может прекратиться война буквально за неделю. По мнению Кулебы, РФ может закончить войну, если прекратит свою поддержку мятежным республикам.

На фоне высказываний Кулебы свое мнение о том какая судьба ждет народ Донбасса высказал украинский политик Алексей Журавко. По мнению Журавко, первое что будет сделано – перекрыта граница между ДНР и ЛРН. Кроме того, будет отрезана граница с Россией. Потом начнется зачистка населения, которое являются приверженцами России. Как говорит Журавко, люди попадут в специальные колонии и будет начата настоящая резня.

Журавко добавил, что если не будет поддержки России, то Донбасс окажется в руках Украины. Однако, Журавко отметил, что народу Донбасса не стоит беспокоиться, ведь Россия никогда не оставит республики без защиты. Кроме того, Журавко о мыслях Кулебы сказал так: “Это просто Кулебе что-то приснилось, он вышел на балкон, обкурился гашишем, ведь сегодня на Украине все это возможно, и выдал очередной перл”

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