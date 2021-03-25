Употребление наркотиков пожилыми людьми признали эпидемией

Алексей Вольцев

Употребление наркотиков пожилыми людьми признали скрытой эпидемией международного масштаба. Об этом говорится в пресс-релизе Международного комитета по контролю над наркотиками.

Отмечается, что за последние 10 лет пожилые люди стали чаще использовать обезболивающие, транквилизаторы и седативные препараты.

Также подчеркивается, что пандемия коронавируса нанесла большой вред здоровью и благополучию пожилых людей, и в мире существует скрытая эпидемия употребления наркотиков, поразившая их.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что 36-летняя жительница Симферополя хранила наркотики в причёске.

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