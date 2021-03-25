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Употребление наркотиков пожилыми признали эпидемией

Употребление наркотиков пожилыми признали эпидемиейФото: David W Cerny / Reuters

Употребление наркотиков пожилыми людьми признали скрытой эпидемией международного масштаба. Об этом говорится в пресс-релизе Международного комитета по контролю над наркотиками.

Эксперты организации предупредили, что по мере старения населения растет уязвимость пожилых людей к употреблению наркотиков и наркозависимости. В документе отмечается, что за последнее десятилетие пожилые люди стали чаще использовать обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные препараты. При этом отмечается, что исследования проблемы употребления наркотиков нередко не включают лиц старше 65 лет.

«Пандемия [COVID-19] нанесла большой вред здоровью и благополучию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, поразившая эту группу населения», — отметил председатель комитета Корнелис де Жончер.

Ранее сообщалось, что десятки молодых сотрудников Белого дома были отстранены от работы или уволены после того, как они признались в курении марихуаны в штатах, где это разрешено. При трудоустройстве будущим сотрудникам пообещали, что на факты использования марихуаны в прошлом будут закрывать глаза. Однако после того, как молодые люди честно указали в документах, что употребляли наркотики, их попросили написать заявление об увольнении или перевели на удаленную работу.

В мире

По материалам: lenta.ru
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