Употребление наркотиков пожилыми признали эпидемией

Вадим Карасев

Фото: David W Cerny / Reuters

Употребление наркотиков пожилыми людьми признали скрытой эпидемией международного масштаба. Об этом говорится в пресс-релизе Международного комитета по контролю над наркотиками.

Эксперты организации предупредили, что по мере старения населения растет уязвимость пожилых людей к употреблению наркотиков и наркозависимости. В документе отмечается, что за последнее десятилетие пожилые люди стали чаще использовать обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные препараты. При этом отмечается, что исследования проблемы употребления наркотиков нередко не включают лиц старше 65 лет.

«Пандемия [COVID-19] нанесла большой вред здоровью и благополучию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, поразившая эту группу населения», — отметил председатель комитета Корнелис де Жончер.

Ранее сообщалось, что десятки молодых сотрудников Белого дома были отстранены от работы или уволены после того, как они признались в курении марихуаны в штатах, где это разрешено. При трудоустройстве будущим сотрудникам пообещали, что на факты использования марихуаны в прошлом будут закрывать глаза. Однако после того, как молодые люди честно указали в документах, что употребляли наркотики, их попросили написать заявление об увольнении или перевели на удаленную работу.