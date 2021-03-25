В антисептиках обнаружили вызывающее рак вещество

Вадим Карасев

Фото: LUCY NICHOLSON / Reuters

Американская компания Valisure провела исследование антисептиков на рынке и обнаружила, что в некоторых из них содержится вызывающее рак вещество — бензол. Об этом передает Bloomberg.

Опасное для здоровья вещество нашли в средствах, которые попали на рынок в самый разгар пандемии, когда санитайзеры популярных марок были в дефиците. Специалисты компании выяснили, что бензол содержится в 17 процентах бутылок с дезинфицирующим средством. При этом в восьми процентах бутылок было зафиксировано количество вещества, превышающее предел, установленный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Согласно данным управления, такую концентрацию бензола человек может переносить «в течение относительно короткого периода времени».

Отмечается, что большинство средств, в которых содержался высокий уровень опасного вещества, были произведены в США и Китае.

Ранее Роскачество сообщало, что оригинальных дезинфицирующих средств на российском розничном рынке практически нет, эффективность большинства оказалась не доказана. Руководитель ведомства Максим Протасов рассказал, что все антисептики на рынке делятся на дезинфицирующие средства и парфюмерно-косметическую продукцию с заявленными бактерицидными свойствами.