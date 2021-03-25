В Австрии гражданам запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус COVID-19

Влада Некрасова

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер анонсировал ужесточение антиковидных мер в стране в связи с праздником Пасхи. Об усилении карантина сообщили в Reuters.

Как сообщили в Минздраве, с 1 по 6 апреля будет ужесточен карантин в связи с пасхальными праздниками. В частности, в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроют салоны, специализирующиеся на уходе за телом, а также непродовольственные магазины и торговые центры. Граждан обязуют строго соблюдать масочный режим. На границах с Чехией и Венгрией будет усилен контроль.

Кроме того, с 7 апреля посещение магазинов, кроме аптек и продуктовых, будет возможно только при наличии отрицательного теста на коронавирус. На данный момент его требуют при посещении организаций сферы услуг, где предусмотрен контакт с клиентом.

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