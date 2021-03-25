Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Австрии гражданам запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус COVID-19

В Австрии гражданам запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус COVID-19

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер анонсировал ужесточение антиковидных мер в стране в связи с праздником Пасхи. Об усилении карантина сообщили в Reuters.

Как сообщили в Минздраве, с 1 по 6 апреля будет ужесточен карантин в связи с пасхальными праздниками. В частности, в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроют салоны, специализирующиеся на уходе за телом, а также непродовольственные магазины и торговые центры. Граждан обязуют строго соблюдать масочный режим. На границах с Чехией и Венгрией будет усилен контроль.

Кроме того, с 7 апреля посещение магазинов, кроме аптек и продуктовых, будет возможно только при наличии отрицательного теста на коронавирус. На данный момент его требуют при посещении организаций сферы услуг, где предусмотрен контакт с клиентом.

Сообщение В Австрии гражданам запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус COVID-19 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не прервется связь поколений»
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили построить школу
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус
Глава Минздрава Австрии: пока рано говорить о возвращении к обычной жизни
Роспотребнадзор рассказал о нарушении карантина в торговых точках Петербурга
Как изменились правила лечения от коронавируса на дому