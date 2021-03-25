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В Германии рассказали о разочаровании действиями Байдена

В Германии рассказали о разочаровании действиями БайденаФото: Globallookpress.com

Власти европейских стран, в частности Германии, с нетерпением ждали возвращения США к партнерскому сотрудничеству во внешней политике и политике безопасности после победы Джо Байдена на президентских выборах, однако этого не произошло. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, надежды федерального правительства в отношении Байдена не оправдались. Так, перед первой личной встречей госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса Вашингтон сделал важное заявление по Афганистану, не согласовав его с союзниками. Разочарование Берлина вызвал и другой шаг американских властей: после встречи с коллегой Блинкен потребовал остановки газопровода «Северный поток-2» и не исключил дальнейших санкций, чтобы помешать завершению его строительства.

«Именно это всегда угрожал сделать [предыдущий президент США Дональд] Трамп. <...> Даже немецкие противники трубопровода категорически против экстерриториальных санкций США», — пишет автор статьи.

23 марта Блинкен заявил о возражениях Белого дома по поводу строительства «Северного потока-2» и призвал остановить работы. Он пояснил, что возведение газопровода противоречит энергетическим целям Евросоюза и подрывает безопасность Украины и других партнеров НАТО и ЕС.

Ранее в марте во Франции рассказали о раздражении европейцев из-за антироссийских санкций США. Спецпосланник президента Эмманюэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон заявил, что экстерриториальные санкции стали излюбленным инструментом для наказания тех, кто не следует политической линии Вашингтона в отношении Москвы и Тегерана. В Европе считают такое поведение неприемлемым, отметил он.

В мире

По материалам: lenta.ru
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