Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспорту

В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспорту

В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспортуФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

«Пугалке про интернет по паспорту» столько же лет, сколько в России существует интернет, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.

Парламентарий объяснил суть инициативы Роскомнадзора о регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспортным данным. Предполагается, что информацию будут проверять через «Госуслуги», которые свяжут с ЕИС.

«Речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными», — пояснил он.

Депутат заметил, что никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя.

Горелкин напомнил, что россияне и раньше пользовались мобильным интернетом, указывая паспортные данные, так как при оформлении сим-карты требуется документ.

Ранее в марте частично вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», согласно которым операторам персональных данных запрещено публиковать в интернете информацию пользователей без их на то согласия. С 1 июля они будут обязаны получать данное согласие либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспорту
В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по
В Госдуме отреагировали на новые ракетные запуски КНДР
В Госдуме отреагировали на новые ракетные запуски КНДР
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
RM рассказал, кого из айдолов он любит больше всего, и это не BTS…
RM рассказал, кого из айдолов он любит больше всего, и это не BTS…
Викторина! Кто вы с Шугой: родственные души или влюбленные?
Викторина! Кто вы с Шугой: родственные души или влюбленные?
«Старая Дзюба»: в Сеть слили порно с Анастасией Волочковой
«Старая Дзюба»: в Сеть слили порно с Анастасией Волочковой
Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию
Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию
Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность прожить на нее
Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность
Пожилая женщина отравилась угарным газом в Костроме
Пожилая женщина отравилась угарным газом в Костроме
Почти половина водителей в РФ планируют продать автомобиль в 2021 году
Почти половина водителей в РФ планируют продать автомобиль в 2021 году
Украина ввела санкции в отношении Костромского государственного университета
Украина ввела санкции в отношении Костромского государственного универ
ЛНР обвинила Украину в минировании дорог на линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР обвинила Украину в минировании дорог на линии соприкосновения в

Топ на сегодня

"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Еще по теме

Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по ID-адресу
Депутатам предложили писать в соцсетях на английском языке
В Госдуме объяснили раздражение россиян из-за новой инициативы по интернету