В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспорту

Вадим Карасев

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

«Пугалке про интернет по паспорту» столько же лет, сколько в России существует интернет, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин.

Парламентарий объяснил суть инициативы Роскомнадзора о регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспортным данным. Предполагается, что информацию будут проверять через «Госуслуги», которые свяжут с ЕИС.

«Речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными», — пояснил он.

Депутат заметил, что никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя.

Горелкин напомнил, что россияне и раньше пользовались мобильным интернетом, указывая паспортные данные, так как при оформлении сим-карты требуется документ.

Ранее в марте частично вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», согласно которым операторам персональных данных запрещено публиковать в интернете информацию пользователей без их на то согласия. С 1 июля они будут обязаны получать данное согласие либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.