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В Госдуме отреагировали на новые ракетные запуски КНДР

В Госдуме отреагировали на новые ракетные запуски КНДРФото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Действия Японии и США привели к запуску двух баллистических ракет в КНДР, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин. Его реакцию приводит РИА Новости в четверг, 25 марта.

«На мой взгляд, напряженность в данном регионе, прежде всего, вызвана как действиями японской стороны, так и Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

Парламентарий призвал стороны сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что запуск ракет ведет лишь к эскалации напряженности.

Ранее в четверг первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ракетные запуски в КНДР могут нанести урон пограничным территориям России.

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет в четверг утром. Снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал случившееся нарушением резолюции СБ ООН и угрозой миру и безопасности региона.

Россия

По материалам: lenta.ru
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